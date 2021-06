5400 bis 6000 Euro brutto für den Bodyguard

Als Bodyguard zu arbeiten, war schon mein Kindheitstraum. In meiner Jugend hat mich der Film „Bodyguard“ so fasziniert, dass ich mir nur noch diesen Beruf für mich vorstellen konnte. Als ich mit der Schule fertig war, habe ich dann eine Ausbildung zur „Fachkraft für Personenschutz“ gemacht. Ich wurde zweieinhalb Jahre lang in insgesamt acht Modulen ausgebildet, dazu gehörten auch eine Nahkampfausbildung und regelmäßiges Schießtraining. Die Firma, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe und für die ich inzwischen arbeite, hat in Österreich einen Partner, bei dem wir die Personenschutzausbildung bis hin zur TÜV-Prüfung machen. Das Prüfungskonzept sieht so aus, dass eine Schutzperson eine Woche lang begleitet wird. Von einer Sicherheitsanalyse über eine Untersuchung des Schutzkonzeptes bis zu den Fähigkeiten in Nahkampf und Schießen wird da alles genau unter die Lupe genommen.