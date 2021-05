3500 Euro brutto für den Bombensucher

Häufig gibt es aber verschiedene Auffüllungen im Boden, zum Beispiel Bauschutt. Dann wird das Sondieren etwas anspruchsvoller. Ein Bagger, an dem ein Bohrgerät befestigt ist, bohrt einige Meter tiefe Löcher in die Erde. Mit Hilfe von Kunststoffrohren, die senkrecht in den Boden geführt werden, können wir so auch in der Tiefe sehr präzise mit einer Tiefensonde nach Kampfmitteln suchen. Bei der späteren Auswertung am Computer lässt sich dann mit Sicherheit feststellen, ob da etwas potenziell Gefährliches im Boden ist oder nicht. Wenn wir ein Kampfmittel gefunden haben, entfernen wir das aber nicht selber. Ich löse dann die Meldekette zum staatlichen Kampfmittelräumdienst aus, in Hamburg ist das etwa die Feuerwehr. Was die Kampfmittel angeht ist unser Job dann getan. Im Anschluss stellen wir Flächen wieder her, die bei unserer Arbeit beschädigt wurden und entsorgen gegebenenfalls den Bauschutt.