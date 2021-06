Etwa 1500 Euro brutto für den Dichter

Das Schreiben ist für mich mehr als nur ein normaler Job. Muss es denke ich auch sein, da man aus einer ganz anderen Intention heraus in den Beruf startet. Man fängt nicht an lyrisch zu schreiben, um damit in erster Linie Geld zu verdienen, sondern aus einer tiefen Lust heraus. Ich denke, bei den meisten fängt es als Hobby oder Leidenschaft an und wird dann erst, wenn man Glück und Durchhaltevermögen hat, zum Job. Oder es bleibt eben ein schönes Hobby, was auch voll in Ordnung ist. Ich glaube, der Start in den Beruf ist der größte Unterschied im Vergleich zu einem Ausbildungsberuf.