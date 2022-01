Minus 1500 Euro für den selbstständigen Farmer

Der Weg dorthin

Vor zwei Jahren habe ich meinen Master in nachhaltiger Wirtschaft gemacht – auf einem englischen College, das fast alle seine Lebensmittel selbst in großen Gärten anbaut. Da arbeiteten auch die Studierenden mit. Ich habe dort „Market Gardening“-Techniken erlernt, die ich jetzt nutze. (Anm. der Redaktion: Market Gardening bezeichnet ressourcenschonenden Gemüseanbau auf kleiner Fläche) Der Wechsel zwischen Vorlesungen, Büchern und der Arbeit auf den Beeten erfüllte mich. Insbesondere, dass man sehr schnell die Früchte der eigenen Arbeit zu sehen bekam und diese zusätzlich anderen eine Freude machten – nämlich die Freude über gutes Essen. Diese Erfahrungen haben eine große Rolle dabei gespielt, dass ich mich nach meinem Studium vor einem Jahr dazu entschieden habe, auf dem Land meiner Eltern Gemüse anzubauen und es direkt zu vertreiben.

So sieht der Alltag als Farmer aus

Ich arbeite mit dem Jahr, das heißt, dass die Natur meinen Tag bestimmt. Ich baue saisonal Gemüse und Obst an, zum Beispiel Frühlingszwiebeln, Paprika, Karotten, Tomaten und Kürbisse, aber auch Melonen, oder sammle wilden Holunder im Wald. Meistens beginnt der Tag mit einem Kontrollgang durch die Beete auf meiner 1,5-Hektar großen Farm. Ich schaue mir das Land, die Beete und die Pflanzen gründlich an und lege dann die Aufgaben des Tages fest. Meist starte ich mit Gießen, dann Jäten, Düngen, Pflanzen hochbinden. Ich schaue, was geerntet werden und was in die Kisten für die Kunden kommen kann. Dann kommen eventuell auch schon erste Kunden, mit denen ich durch die Beete gehe und die sich aussuchen, was sie haben wollen. Ist abzusehen, wann ein Beet frei wird, bestelle ich in einem Demeterbetrieb Jungpflanzen, damit keine Lücken entstehen. Zusätzlich koche ich ein und mache Marmeladen, Pestos und Soßen.