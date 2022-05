2700 Euro brutto für den Tierpfleger im Zoo

Da man in der Ausbildung alle Bereiche durchläuft, erhält man einen sehr guten Überblick über den gesamten Tierbestand. Letztendlich ist es dann auch Zufall, in welchem Bereich man angestellt wird. Ich bin seit Ende meiner Ausbildung bei den Raubtieren tätig. Ich wollte dort auch hin, weil es seit meiner Kindheit mein Wunsch ist, mit großen Raubkatzen zu arbeiten. Vom Wesen her haben mich Katzen einfach schon immer fasziniert. Ich hatte schon früh ein Bewusstsein dafür, dass das sehr gefährliche Tiere sind, denen ich physisch weit unterlegen bin. So muss man den Tieren auch entgegentreten.

Warum man Tierpfleger:in wird

Das Schöne an dem Beruf ist natürlich in erster Linie die Arbeit mit den Tieren: wenn man von ihnen eine Bestätigung erhält, dass man seine Arbeit gut macht und sie einen mögen. Das merkt man zum Beispiel daran, dass der Tiger kommt, wenn ich ihn rufe – ich kann ihn ja nicht dazu zwingen. So ist es auch im Tiertraining, wenn die Kommandos richtig ausgeführt werden und man merkt, das Tier hat Spaß daran und verlässt sich auch auf den Tierpfleger. Dass man immer an der frischen Luft und draußen aktiv ist, gefällt mir an dem Job auch gut.