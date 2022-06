Noch kein Gehalt für die nebenberufliche Selfpublisherin

In den Hochphasen arbeite ich mindestens drei Stunden am Tag an meinem Manuskript. Das mache ich entweder vor oder nach meinem Hauptberuf. Dort arbeite ich etwa 35 Stunden in der Woche. Um die 20 Stunden pro Woche kommen also durch das Schreiben noch hinzu. Wenn ich nach Hause komme, bin ich eigentlich nur am Laptop. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich noch mit Freunden treffe. Manchmal verzichte ich auch auf Freizeit, um das Projekt voranzubringen. Natürlich macht mir das Schreiben aber auch Spaß. In den Phasen, in denen ich darauf warte, dass mein Manuskript korrigiert wird, ist es entspannter, und ich achte bewusst darauf, dann mal nicht zu schreiben und meine Freunde zu sehen.