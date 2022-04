Etwa 6000 Euro brutto für die selbständige Maskenbildnerin

Als Supervisor frage ich Maskenbildner:innen für einen Dreh an, verhandele ihre Gagen und sage ihnen am Drehtag, was gemacht werden muss. Ich überlege mir die Looks für die Kompars:innen und Schauspieler:innen, mache Fotos davon und schreibe auf, wie sie entstanden sind. Die finale Entscheidung über alle Looks treffen aber immer die Hauptmaskenbildner:innen – in enger Absprache mit der Regie und den Kostümbildner:innen. Während des Drehs beobachte ich über einen Monitor, ob die Maske immer noch sitzt. Nach dem Dreh wird abgeschminkt und abgebaut. Meist ist man als erstes da und geht als letztes.