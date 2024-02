3180 Euro brutto für die Standesbeamtin

„Es ist immer eine Herausforderung, die Bedürfnisse der Leute zu erfüllen. Schließlich erhoffen viele, dass der Tag der Trauung der schönste Tag in ihrem Leben wird. Wir möchten dem auch so gut wie möglich entgegenkommen. Am Ende sind wir aber noch immer eine Behörde und haben unsere zeitlichen und finanziellen Grenzen, was die Trauungen angeht. Das Gleichgewicht zu finden, ist oft nicht einfach. Gerade vor vielen Leuten eine Rede zu halten, ist mir am Anfang sehr schwergefallen. Aber mittlerweile ist das für mich eigentliche zur Routine geworden. Nur wenn ich ältere Menschen traue, bin ich mir manchmal nicht sicher, ob es authentisch wirkt, wenn ich über Liebe und Ehe spreche, weil ich selbst nicht verheiratet bin und damit noch keine eigene Erfahrung habe. Ich mache mir dann häufig Gedanken, ob ich seriös genug rüberkomme. Aber bisher ist immer etwas eingefallen.“