2200 Euro brutto für den Molekularbiologen

Was ich also mache, ist an den Symbiosen solcher Pflanzen zu forschen. Ich möchte wissen, welche Gene für die Symbiose verantwortlich ist und wie diese Symbiose reguliert ist. Denn so können in Zukunft auch andere Pflanzen gentechnisch so verändert werden, dass sie ebenfalls autark werden und chemischen Dünger nicht mehr brauchen.