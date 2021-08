6000 Euro brutto für den Data Scientist

Man sollte auf jeden Fall technikaffin sein. Programmieren konnte ich schon. Manche Dinge, wie zum Beispiel maschinelles Lernen, lernt man erst im Job. Man muss also nicht alles von Beginn an können – hauptsache man hat Lust, immer wieder was Neues zu lernen. Wenn jemand ein Projekt in einer Programmiersprache angefangen hat, die du nicht kennst, musst du sie dir aneignen. Man muss sich sowieso immer wieder in neue Dinge einarbeiten. Als Data Scientist ist man wie ein Schweizer Taschenmesser. Mit Eisenbahnen kenne ich mich eigentlich nicht aus. Deswegen werde ich am Anfang von Projekten eingelernt. Ich muss zum Beispiel wissen: Was kann einen Radsatz belasten? Wie stark nutzt ein Rad ab, wenn ein Zug gegen einen Stein stößt?