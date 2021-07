1000 bis 2000 Euro brutto für die Slow-Flower-Farmerin

Ich habe Landschaftsarchitektur in Berlin studiert und bin dann nach Leipzig gezogen. Dort habe ich mich selbstständig gemacht. Zuerst war es nicht mein Plan, selbst Blumen anzubauen. Stattdessen wollte ich nachhaltiges Blumen-Design anbieten, also den Part übernehmen, bei dem die Blumen schön arrangiert werden. In den USA gibt es die sogenannte Slow-Flower-Bewegung schon viel länger als hier in Deutschland. Die Grundidee: Nachhaltige, regionale und saisonale Blumen pflanzen und dabei auf Pestizide und lange Transportwege verzichten. In Leipzig habe ich leider nirgendwo Bio-Blumen aus der Region gefunden, denn damals, 2016, gab es einfach nichts. Auf dem Land sieht man zwar viele Felder am Straßenrand, auf denen man Schnittblumen selbst ernten kann. Oftmals sind diese Blumen aber nicht nachhaltig und werden mit Pflanzenschutzmittel besprüht. Produkte, die vom Samen bis zur Verpackung nachhaltig sind, habe ich nirgendwo gefunden. Deshalb dachte ich: Dann muss ich das selbst machen! Inzwischen bin ich im vierten Erntejahr auf meinem Feld in Leipzig, das in etwa einen Viertel Hektar groß ist. Daran schließt sich eine Scheune, ein kleines Lager und ein Atelier an. Außerdem befinden sich ein Gewächshaus und ein Gewächshaustunnel auf dem Gelände. Im Gewächshaus werden die Jungpflanzen angezogen und im Tunnel überwintern die Ranunkeln.