2500 Euro brutto für den Bartender

Nach der Übergabe bereite ich meinen Arbeitsplatz und Arbeitsgeräte vor. Ich hole Eis, mein Arbeitswerkzeug und prüfe, ob alles aufgefüllt ist. Um 18 Uhr geht es richtig los, aber die meisten Gäste kommen nach dem Abendessen ab 22 Uhr. Die Bar ist bis ungefähr 1 Uhr in der Nacht offen. Oft geht meine Schicht bis zwei oder drei Uhr nachts, da ich Zeit brauche, um zu spülen, zu putzen und alles für die Frühschicht vorzubereiten.“

Wie viel ich verdiene

„Ich verdiene 2500 Euro brutto Gehalt, aber bei uns kommt noch Trinkgeld dazu. Deswegen würde ich schätzen, ich verdiene normalerweise 2500 bis 3000 Euro. Ich glaube, ohne Trinkgeld würden viele nicht als Bartender arbeiten. Aber das ist auch immer wieder abhängig von dem Arbeitsplatz wie zum Beispiel in der Hotellerie, Restaurant oder puren Bar. In einer puren Bar, vermute ich, kriegt man weniger Trinkgeld, weil die Rechnung meist nicht so hoch ist, als wenn man noch Essen mitbezahlt. Bei uns gibt es auch Essen und wenn man darauf zehn Prozent Trinkgeld rechnet, ist die Rechnung höher als in einer Bar. Mein Trinkgeld würde ich auf so rund 150 bis 500 Euro in der Woche schätzen.“

Wie ich zum Job gekommen bin

„Eigentlich hat es in der Bar meines Vaters begonnen, die er seit 20 Jahren besitzt. Da habe ich das Barleben kennengelernt. Später habe ich eine Ausbildung zum Hotelfachmann angefangen, im Betrieb hat es mir hinter der Bar total gefallen. Im zweiten Lehrjahr hat die Industrie – und Handelskammer (IHK) einen Barmixer-Kurs angeboten, für den ich mich auch angemeldet habe. Die deutsche Barkeeper Union e.V. hat uns auch unterstützt und ich konnte viel von der ersten Vorsitzenden lernen. Das ist ein Verein, der sich um die Vernetzung und Weiterbildung von Barkeepern und Gastronomen kümmert.“

Was der Unterschied zwischen Bartender:in und Barkeeper:in ist

„Eigentlich gibt es da keinen großen Unterschied. Schließlich gibt es keine offizielle Ausbildung. Die Absolventen des IHK-Barmixerkurses nennen sich meistens Bartender oder Barmixer. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich in der Hotellerie arbeite, sind meine direkten Kollegen meistens ausgebildete Hotel- oder Restaurantfachleute. Aber ich kenne auch Leute, die einfach im Nebenjob in einer Bar gearbeitet haben und dort hängen geblieben sind.“

Welche Eigenschaften ich für den Job brauche

„Man muss sehr schnell sein. In der Regel sollen wir von der Aufnahme der Bestellung bis zur Ausgabe der Drinks nur sechs Minuten brauchen. In der Rush-Hour muss man einfach funktionieren, also einen guten Service bieten und gleichzeitig freundlich bleiben. Humor ist auch ziemlich wichtig. Wer geht schon gerne in eine Bar mit einem Bartender, der nicht lustig ist? Außerdem sollte man Durchhaltevermögen haben, weil manche Gäste ungeduldig sind und nicht berücksichtigen, dass wir auch noch andere Tische bedienen. Mit Gästen trinken wir grundsätzlich keinen Alkohol, auch nicht, wenn es die eigenen Freunde sind. Arbeit ist immer noch Arbeit.“

Vorstellung vs. Realität

„Ich habe mir das Bartending einfacher vorgestellt, denn in der Realität ist der Job viel stressiger als man denken würde. Man muss sich nicht nur die Bestellungen, sondern auch die Rezepte mitsamt Gläsern und Garnituren merken. Wenn wir mal etwas vergessen sollten, gibt es wir aber einen Karteikasten mit den Rezepten. Bei meinem Job ist mit vor allem der Gästekontakt positiv aufgefallen. Man lernt sehr viele, liebe Gäste kennen, an die man sich erinnert, wenn sie wiederkommen. Das gefällt mir.“