Bis zu 6000 Euro brutto für den Industrietaucher

Dann wird endlich abgetaucht. Es wird geschweißt oder betoniert, je nachdem, was der Auftrag vorgibt. Wenn ich auf die Toilette muss, tauche ich auf und esse schnell noch etwas, bevor es wieder runtergeht. Mein Tag endet meistens in der Firma. Dort mache ich mein Werkzeug sauber und und überprüfe, ob alles noch richtig funktioniert.“

Was der Job mit meinem Privatleben macht

„Ich bin viel unterwegs quer durch Deutschland. Ich habe aber auch schon in den USA gearbeitet. Ich sage öfter Sachen ab als früher. Das liegt aber auch daran, dass mir der Job so viel gibt. Für eine Schiffsbergung würde ich jede Party verlassen. Ich setze mir allerdings auch Grenzen. Es ist wichtig, sich zu regenerieren und Zeit mit Freunden zu verbringen.“

Wie ich zum Job gekommen bin

„Als ich klein war, wollte ich unbedingt etwas mit Wasser machen. Meine Eltern schlugen mir vor, Tauchlehrer oder Meeresbiologe zu werde. Aber ich hatte keine Lust auf die Touristen und Biologie war nie mein Fach. Ich habe mich erstmal gegen das Wasser entschieden und eine Ausbildung zum Metallbauer gemacht.