3355 Euro brutto für den Bademeister

Was ich als Bademeister mache

„Bademeister ist der umgangssprachliche Begriff, ich bin eigentlich Fachangestellter für Bäderbetriebe im öffentlichen Dienst. Dazu gehört weit mehr als die Badeaufsicht. Ich kümmere mich viel um die Technik, zum Beispiel fülle ich Materialien auf, überprüfe und wechsle Filter aus. Außerdem übernehme ich täglich einen großen Teil der Reinigung, mache zum Beispiel eine Überlaufrinne oder den Beckenumgang sauber. Für die Kasse haben wir meistens eigenes Personal. Aber wenn da jemand ausfällt, springe ich manchmal ein. Und ich gebe Kurse. Aquafitness macht mir da am meisten Spaß, weil man andere Leute motiviert und ich zeigen kann, dass ich mega Bock auf meinen Job habe.“

Wie mein typischer Arbeitsalltag aussieht

„Tatsächlich sieht bei mir jeder Arbeitstag etwas anders aus. Vor allem macht es einen Unterschied, welche Jahreszeit gerade ist. Im Sommer arbeite ich vor allem im Freibad und im Winter in den Hallen. Bademeister arbeiten meistens im Schichtbetrieb. Bei uns geht der Frühdienst von 5:30 Uhr bis 14:00 Uhr. Der Spätdienst beginnt zwischen 13:30 und 14 Uhr und endet um 21 oder 22 Uhr. Wenn ich um 5:30 Uhr anfange, steht entweder Reinigung oder Frühschwimmen auf dem Plan. Beim Frühschwimmen öffne ich die Kassen und Türen für die ersten Gäste. Die beaufsichtige ich anschließend. Wenn das nicht stattfindet, nutze ich die Zeit für eine Grund- oder Unterhaltsreinigung. Da reinigt man vor allem das, was man in dem Zeitraum mit den Gästen nicht schafft oder dann nicht gemacht werden darf. Saure oder alkalische Reiniger darf man beispielsweise wegen der entstehenden Dämpfe nicht nutzen, wenn Badegäste da sind. Bei dieser Arbeit muss ich auch immer eine Schutzausrüstung tragen, also Maske, Handschuhe und manchmal auch Gummistiefel oder einen Sichtschutz.