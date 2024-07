Mindestens 3670 Euro brutto für die Altenpflegerin

Das werde ich auf Partys gefragt

„Meist fragen mich Leute auf Partys: ,Okay, du wäschst also nur den Popo den ganzen Tag, oder?‘. Das finde ich schade. Klar, Sauberkeit ist wichtig, wir achten sehr darauf. Aber wir machen auch Visiten mit den Ärzten, geben Medikamente, müssen Krankheitsbilder beobachten. Wir brauchen also medizinisches Fachwissen. Und wir sind für die Beschäftigung der Bewohner zuständig. Es regt mich auf, dass die Pflegeberufe so ein schlechtes Image haben. Denn der Job ist so vielseitig und so menschlich. Man bekommt so viel Dankbarkeit von den Bewohnern mit.”