2400 Euro brutto für die Orgelbauerin

Nach der Verletzung habe ich den Betrieb gewechselt, weil ich meine Aufgaben dort anders gestalten kann. In meinem vorherigen Betrieb haben wir, abhängig von der Orgelgröße, immer in einem Team von vier bis fünf Personen gearbeitet. In meinem neuen Betrieb arbeiten ungefähr 20 Personen im Team, was es einfacher macht, die Arbeit so zu organisieren, dass ich rückenfreundlichere Aufgaben übernehmen kann. Zum Beispiel darf ich viele Lederarbeiten erledigen, was man gut im Sitzen machen kann.