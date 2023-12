6875 Euro brutto für die Intendantin

„Meinen Bachelor habe ich in London in Theater und Medien absolviert. Danach war ich einige Jahre an den Theatern in Freiburg, Basel und Oldenburg als Regieassistentin tätig. Diese Position hat mir viel Praxis und tiefe Einblicke in die Produktion von Stücken ermöglicht, ohne wie die Regisseurin den Kopf für Kritik hinhalten zu müssen. Am Mozarteum in Salzburg habe ich dann Regie studiert und durfte dort schon viel selbstständig inszenieren. Ab 2015 habe ich als freie Regisseurin zum Beispiel am Maxim Gorki Theater in Berlin, am Nationaltheater Brno und Staatstheater Oldenburg inszeniert. Als die Intendanz in Dortmund ausgeschrieben wurde, habe ich mich beworben. Dafür musste ich ein Konzept für zwei Spielzeiten ausarbeiten. Wenn die Auswahljury die Bewerbung interessant findet, stellt man das Konzept in einem Bewerbungsgespräch detaillierter vor. Das war bei mir der Fall. Ich wurde 2019 berufen und habe im August 2020 in Dortmund angefangen. Mein Vertrag war auf fünf Jahre befristet und wurde dieses Jahr um weitere fünf Jahre verlängert.

Meine Position wurde in Deutschland sehr lange mit den gleichen Personen besetzt – überwiegend Männer über 50 mit hohem sozialen Status. Gerade beobachte ich, dass sich das ändert und auch jüngere Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien als Intendant:innen an die Theater kommen. Meine These ist: Es gibt nicht mehr den einen Weg. Theoretisch kannst du BWL studiert haben und dich über Regiearbeit und ein starkes Kulturinteresse für den Beruf qualifizieren.“