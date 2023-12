1200 Euro brutto für den Jazzpianisten

„Mit 14 habe ich mein erstes Konzert für eine Gage von 50 Euro gespielt. Der erste kleine Schritt in die Freiberuflichkeit, wenn man so will. Man muss nicht zwangsweise Jazzklavier studieren, um meinen Beruf auszuüben. Aber gerade, um sich ein Netzwerk aufzubauen, ist ein Studium fast unersetzlich. Zum Studienbeginn wollte ich möglichst schnell in der Szene Anschluss finden und ging auf viele Konzerte.