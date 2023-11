3000 Euro brutto für den Tatortfotografen

Von den Arbeitszeiten abgesehen, gehe ich wachsamer durch den Alltag. Ich nehme schneller Gefahrenquellen wahr, weil ich durch meinen Beruf mitbekomme, wie es zu Straftaten kommt. Durch das Aufnehmen der Fingerabdrücke und den Kontakt mit Tätern habe ich gemerkt: Man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken. Es gibt Menschen, die ihre Fingerabdrücke nehmen lassen und so wirken, als hätten sie an dem Morgen einen Kaffee getrunken und in aller Seelenruhe den Rasen gemäht. Und später kommt raus, sie haben jemanden ermordet. Bei anderen würde man intuitiv die Seite wechseln, wenn sie einem auf der Straße begegnen, und sie stellen sich als harmlos heraus. Auch meine Zivilcourage ist größer geworden. In meinem Beruf arbeite ich für Recht und Ordnung – und für Gerechtigkeit. Wenn ich also etwas sehe, was nicht okay ist, schreite ich inzwischen schneller ein als früher.“

Welche Fragen man auf Partys gestellt bekommt

„Gibt es wirklich so viele Morde, dass es sich lohnt, extra jemanden zum Fotografieren einzustellen? Dann wollen die Leute immer Stories hören: Was war der krasseste Tatort, an dem du gewesen bist? Ich darf keine Details verraten, deshalb erzähle ich dann einfach das, was auch in den Medien steht. Das reicht meistens.“

Vorstellung vs. Realität

„Der Job ist so, wie ich ihn mir vorgestellt habe: sehr abwechslungsreich und interessant. Ich interessiere mich schon lange für Polizeiarbeit und hatte nie allzu romantische Vorstellungen davon. So wie im Tatort sonntags ist es in der Realität nicht. Da geht kein Kommissar unter einem Flatterband hindurch und fischt einen abgegriffenen Kugelschreiber aus seiner Hosentasche, um eine Tasse aufzuheben, die sich dann zum wichtigsten Beweisstück mausert. In Wirklichkeit gibt es klare Abläufe und Vorschriften. Ich trage einen Anzug mit Haube, Füßlinge und Gummihandschuhe. Manchmal auch einen Helm, wenn der Tatort einsturzgefährdetet ist.“

Wie ich zu dem Job gekommen bin

„Nach dem Abitur habe ich überlegt, zur Polizei zu gehen, dann aber eine Ausbildung zum Produktfotograf gemacht und vor allem Möbel fotografiert. Danach habe ich in einer Unterkunft für Geflüchtete als Sicherheitskraft gearbeitet und nebenbei selbstständig fotografiert. Die Unterkunft sah aus wie eine Jugendherberge, aber war ein ehemaliges Frauengefängnis. Deshalb hatte ich indirekt damals schon Berührungspunkte mit der Justiz.

Später habe ich Fotos für für die Website eines Sportartikelvertriebs geschossen. Wegen der Pandemie wurde mein Vertrag nicht verlängert, wie eigentlich abgesprochen. Also habe ich mich auf die Jobsuche begeben – und die Ausschreibung für eine Stelle als Tatortfotograf gefunden. Ich war selbst überrascht, wie viele Aufgabenbereiche es bei der Polizei gibt, die nicht mehr von ausgebildeten Polizisten ausgeübt werden. Es braucht auch Mechaniker, IT-ler und Ärzte. Trotzdem fühle ich mich mit der Polizei verbunden, als wären wir ein großes Team aus ganz verschiedenen Berufen.“

Wie viel man verdient

“Inzwischen bin ich nach zweieinhalb Jahren bei Gehaltsstufe zwei angekommen und verdiene ungefähr 3000 Euro brutto. Bald geht es für mich schon in Gehaltsstufe drei. Derzeit ist das ein Durchschnittsgehalt in der Branche. Ich kann ordentlich davon leben, aber ehrlich gesagt hätte ich gerne mehr. Nur ist das im öffentlichen Dienst nicht einfach, weil alles tariflich geregelt ist. Erst nach 15 Jahren kann ich die höchste Tarifstufe erreichen: 3634 brutto. Vielleicht bleibe ich so lange, mal sehen.“