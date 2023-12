3300 brutto für die Kristallzüchterin

Die Ausbildung war nicht vergütet, aber ich konnte für drei Monate an die Universität in Galway in Irland gehen. Dort durfte ich auf mikroskopischer Ebene Kristalle züchten. Das hat mich sehr fasziniert. Zurück in Deutschland habe ich mich initiativ beim Leibniz-Institut für Kristallzüchtung beworben. Die Stellen waren aber leider schon besetzt. Um die Zeit zu überbrücken, habe ich drei Jahre bei einem analytischen Labor gearbeitet, das Lebensmittel und Umweltproben auf Pestizide und Kontaminanten untersucht. Danach hat es dann endlich beim Leibniz-Institut geklappt. Das Institut ist ein öffentlicher Träger, daher geht es dort anders als in der Industrie nicht nur um Gewinn. Niemand setzt andere unter Druck, jeder weiß, was er zu tun hat. Man hat einen freieren Kopf. Die meisten, die hier arbeiten, sind Wissenschaftler – das hat auch mich dazu inspiriert, noch ein Jahr an einer Fernuniversität Chemie zu studieren.