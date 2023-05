2500 Euro brutto für die Chocolatière

Als nächstes erwärme ich die Nougatfüllung, da muss man aufpassen, dass die Masse nicht zu heiß wird. Nachdem der Nougat in die Form gefüllt und ausgekühlt ist, mache ich eine dünne Schicht Schokolade auf die Praline. Damit wird sie sozusagen verschlossen. Da ich in einem kleinen Betrieb arbeite und auch für den Verkauf zuständig bin, wird meine Arbeit an den Pralinen über den Tag immer wieder unterbrochen. Ich arbeite aber auch gerne mit den Kunden. Am Ende des Tages reinige ich alle Geräte per Hand. Hygiene ist sehr wichtig.

Wie ich Chocolatière geworden bin

Ich habe mir nach der Hauptschule Praktika in vielen unterschiedlichen Betrieben gesucht, zum Beispiel in einer Gärtnerei, im Raumausstattungs-Bereich, in einer Bäckerei. Und eben auch in einer Konditorei. Da hat es mir am besten gefallen, denn man produziert sozusagen kleine Kunstwerke. Mich hat die Kreativität gereizt: Wie dekoriert man eine Torte? Welche Geschmäcker passen gut zusammen? Man kann sich die dreijährige Ausbildung zur Konditorin vorstellen wie ein duales Studium, ich habe jede Woche einen Tag in der Berufsschule und vier Tage im Ausbildungsbetrieb verbracht. Ich war in einer rein weiblichen Meisterklasse, die meisten anderen waren aber älter als ich.