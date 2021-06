„Man sollte dem Bild entgegen treten, nur chillen zu wollen“

Viele sind wohlbehütet aufgewachsen. Ihre Eltern kommen in die Schule, wenn Noten in schlecht ausfallen. Manchmal kommen sie sogar in die Uni zum Professor, um sich für das Kind einzusetzen. Dabei ist es durchaus hilfreich, sich auch als junger Mensch einmal in jene hineinzuversetzen, die schon länger im Arbeitsleben stehen. Wie sah es in Unternehmen aus, als dort die Älteren losgelegt haben? Unter welchen Vorzeichen sind diese Menschen aufgewachsen? Tut man das, kommt es in der Organisation zu viel weniger Reibereien und man kann seine eigenen Überzeugungen ja trotzdem verfolgen. Nur eben mit Feingefühl. Nur weil ich jung bin, kommt mit mir nicht gleich frischer Wind. Das muss behutsam passieren.