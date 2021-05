„Eine Bewerbung reicht schon in normalen Zeiten nicht aus“

Was sagst du einem Jugendlichen, der sagt: „Ich weiß nicht, was ich beruflich machen soll.“

Ich frage zum Beispiel, was der- oder diejenige in der Freizeit macht. Manchen fällt es nicht so leicht, darüber zu sprechen, weil sie gar nicht wissen, was sie interessiert und was sie gut können. Es gibt verschiedene Testmöglichkeiten, die zur Vorbereitung helfen. Außerdem empfehle ich immer unser Online-Tool „Check U“ zu nutzen. Hier kann man wissenschaftlich fundiert herausfinden, was das richtige für einen sein könnte. Check U ist ganz einfach über unsere Internetseite „Ausbildung klarmachen“ zu finden, wo wir alle Informationen gebündelt haben.