Frei oder nur schlecht abgesichert?

Ich fühle mich auf jeden Fall frei in meinem Beruf. Es fällt allerdings durchaus auch am Wochenende Arbeit an, wenn Familie und Freunde frei haben. Da muss ich überlegen, ob ich abarbeite, was sich angestaut hat. Das liegt vor allem daran, dass die Kanzlei vor Kurzem umgezogen ist. Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit einpendelt und weniger wird. Gerade ist es aber so, dass unter der Woche die Mandanten vor der Tür stehen und das Organisatorische, zum Beispiel die Auftragsplanung, Prozessoptimierung und Mitarbeiterführung, liegenbleibt. Das wirkt sich auf meine Arbeitszeit aus: Ich arbeite gerade zwischen 50 und 60 Stunden in der Woche. Als Selbstständige ist man dazu verleitet, rund um die Uhr zu arbeiten. Es ist daher wichtig, sich Zeit für persönliche Interessen als Ausgleich zur Arbeit einzuräumen. Im Laufe der Zeit kann ich hoffentlich auf eine 40-Stunden-Woche reduzieren. Ich bin mir sicher, dass sich so über die Zeit eine gesunde Work-Life-Balance entwickelt.“