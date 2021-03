Viele junge Menschen fürchten sich in der Pandemie vor der Zukunft

Laura ist 28 Jahre alt und möchte in den öffentlichen Dienst wechseln. Sie ist selbstständige Kommunikationsdesignerin und sagt, das sei in der Krise nicht immer leicht gewesen, weil ihre Einnahmen von der Auftragslage abhängen würden. Sie sagt auch, dass sie jetzt an einem Punkt in ihrem Leben sei, an dem sie mehr Sicherheit brauche: Ihr Sohn ist fünf Jahre alt, bald will sie heiraten. „Nach dem Abi wollte ich jung und frei sein, die Welt entdecken und Dinge erleben“, sagt sie, „mittlerweile will ich einen sicheren Arbeitgeber, um den Kopf frei zu haben.“ Aktuell durchsucht sie Stellenausschreibungen und bewirbt sich, aber für sie als Quereinsteigerin sei das schwierig: „Oft sind spezifische Ausbildungen gefordert und obwohl ich jetzt nicht weniger qualifiziert bin als andere, braucht es die eben wegen der Bürokratie.“