Entschuldigung, ich habe Zeit

So geht es wahrscheinlich vielen. Ihr Tag ist gut und sinnvoll ausgefüllt und das ist schön. Trotzdem spricht fast keiner darüber, eigentlich genug Zeit für alles zu haben. Laut sind nur die, die glauben, keine Zeit zu haben. Burn Out ist modisch und „Du siehst müde aus“ ist fast schon zu einem Kompliment geworden. Wer schon in jungen Jahren viel arbeitet, der schindet Eindruck. Am meisten, wenn die Arbeit wehtut, und dieser Arbeitsschmerz lässt sich eben am besten in Zeiteinheiten messen. Zeitlicher Aufwand, der an den Nerven zehrt, veredelt, was man tut. Wer sagt, dass er keine Zeit hat, der wirkt aktiv, engagiert, ausgefüllt, interessiert und vor allem nutzt er die Zeit (die er nicht hat) wahnsinnig sinnvoll. Er wird bewundert. Bewunderung und Respekt, das weiß man ja, sind ein bisschen wie Drogen, und weil es so leicht ist, sie mit der Offenbarung, einfach überhaupt keine Zeit zu haben, zu bekommen, ist diese Offenbarung so beliebt.