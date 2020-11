Wie sich ein Leben mit Hochsensibilität anfühlt

Was würdest du Menschen raten, die deinen Podcast hören oder dein Buch lesen und denen es so geht wie dir damals - also denken: Das hört sich ja alles nach mir an.

Insgesamt schätzt man, dass circa 15-20 Prozent der Menschen hochsensibel sind, also könnte das recht gut sein. Ich würde ihnen auf jeden Fall dazu raten, sich intensiv mit sich auseinanderzusetzen. Gar nicht so sehr mit meiner Geschichte und meiner Interpretation dazu, sondern auf sich zu schauen. Ich habe mich früher fast gar nicht gekannt. Mittlerweile fällt es mir leicht mich zu beschreiben. Es würde jedem Menschen gut tun, sich zu fragen: Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Was sind meine Träume? Wie kann ich mir mein Leben angenehm gestalten? Wir sollten unser Leben nach dem ausrichten, was wir brauchen und was uns gut tut und nicht nach dem, was man nach gesellschaftlichem Standard tun sollte.