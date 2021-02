4700 Euro brutto für die Energieforscherin

Der Weg zur Energiewissenschaftlerin

Ich wusste schon zu Schulzeiten, dass ich irgendetwas mit erneuerbaren Energien machen will. Mir war damals nicht klar, was, nur dass im Hinblick auf den Klimawandel irgendetwas getan werden muss und dass ich gerne einen Beitrag dazu leisten würde. Alles, was ich danach gemacht habe, hatte immer irgendetwas mit CO2-Vermeidung zu tun. Meinen Bachelor habe ich in Umweltingenieurwesen an der TU Darmstadt gemacht. Genau zu der Zeit, als ich einen Master wählen musste, wurde an dort ein neuer Studiengang geschaffen: Der Master of Energy Science and Engineering, also sowas wie Energieingenieurwesen. Der hat mich besonders angesprochen, weil er sehr interdisziplinär war. Man guckt sich ein Thema nicht nur als Physiker oder Chemiker an, sondern von allen möglichen Blickwinkeln, hat einen sehr breiten Überblick und versteht deshalb die Kollegen der unterschiedlichen Disziplinen besser. Im Master habe ich mich dann auf Kraftwerkstechnik und erneuerbare Energien spezialisiert.