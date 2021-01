3200 Euro brutto für die Heilerziehungspflegerin

Würdest du dir von anderen einen besseren Umgang mit Menschen mit Behinderung wünschen?

Ich war mal mit einer Wohngruppe in einer Pizzeria. Eine der Bewohnerinnen hatte eine Kopffehlstellung. Sie hatte deshalb zum Essen einen Kleiderschutz an und hat versucht, ihre Spaghetti in ihren Mund zu bekommen, was ja auch für Menschen ohne Kopffehlstellung nicht immer die leichteste Aufgabe ist. Ein älteres Ehepaar ist dann zu uns rübergekommen und hat gesagt, dass sie so etwas Ekelhaftes beim Essen nicht sehen wollen. Situationen wie diese gibt es schon immer wieder, gerade bei der älteren Generation. Man spricht ganz oft von Inklusion, aber davon bekomme ich noch nicht so viel mit.