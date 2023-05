2500 Euro brutto für die Bühnenbildnerin

Parallel dazu beginnt oft die Probenzeit. Die Vorproben gehen etwa vier Wochen. Da können sich immer noch ganz viele Sachen ändern, was die Bühne betrifft. Ich bin in dieser Zeit nicht immer bei den Proben anwesend, sondern auch viel in Werkstätten unterwegs oder recherchiere. Manchmal kommt es in der Probenzeit auch vor, dass sich Projekte überschneiden und ich andere Abgaben vorbereiten muss. Nach den Vorproben kommt die sogenannte technische Einrichtung. Dort wird zum ersten Mal das vollständige Bühnenbild aufgebaut. Danach geht es in die Endprobenzeit, währenddessen wohne ich quasi im Theater. Ich bin viel mit dem Licht beschäftigt und feile an den letzten Details der Bühne. Bis dann endlich die Premiere kommt.

Wie ich Bühnenbildnerin geworden bin

Ich habe schon als Kind kleine Welten in Schuhkartons gebaut, das fand ich lustig. Nach der Schule habe ich nicht klassisch Bühnenbild, sondern Produktdesign und visuelle Kommunikation studiert. Währenddessen habe ich ein Praktikum beim Film gemacht und in der Außen-Requisite bei verschiedenen Filmprojekten gearbeitet. Schließlich habe ich den Szenografie-Master in Barcelona gemacht und am Theater hospitiert.