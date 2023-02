7300 Euro brutto für den Bürgermeister

In erster Linie bin ich nicht Politiker, sondern Leiter der Verwaltung, der Chef von etwa 80 Mitarbeitern. Normalerweise beginnt mein Tag im Rathaus oder bei einem Ortstermin. Wenn ich im Rathaus bin, unterhalte ich mich viel mit meinen Mitarbeitern und den Amtsleitern, etwa den Leitern des Ordnungs- oder Bauamtes. Letztens haben wir zum Beispiel Zeitpläne für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses besprochen. Außerdem sitze ich viel am Schreibtisch, telefoniere und beantworte Mails und Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Vor ein paar Tagen hat mich beispielsweise eine Mutter angerufen, weil es Probleme mit der Busverbindung ihrer Tochter zur Grundschule gibt. Das sind Themen, mit denen ich täglich zu tun habe. Außerdem bin ich überall in der „Samtgemeinde“ unterwegs. So nennt man in Niedersachsen einen Verband eigenständiger Gemeinden, der öffentliche Aufgaben für die Kommunen übernimmt. Ich fahre zu Terminen im ganzen Landkreis, nehme an Ehejubiläen teil, tausche mich mit den Bürgermeistern der benachbarten Samtgemeinden aus, nehme Ehrungen bei der freiwilligen Feuerwehr vor oder besuche die Schützenfeste in der Umgebung und repräsentiere dort Hankensbüttel. Vieles davon findet am Wochenende statt. Zu Spitzenzeiten arbeite ich gut 70 Stunden die Woche. Der Job ist sehr abwechslungsreich, einen echten Alltag gibt es nicht.