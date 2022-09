2500 brutto für die Sozialarbeiterin im Drogenkonsumraum in Teilzeit

Sehr unterschiedlich, weil unsere Einrichtung viele Bereiche abdeckt. Im Konsumraum überwache ich den Konsum der Klient:innen. Ich überprüfe, ob die Leute ihren Stoff selbst mitgebracht haben, und wenn ja, ob die Mengen für den Eigengebrauch geeignet sind. Wir geben weder Stoff raus noch darf bei uns im Haus gedealt werden. Wir gehen direkt ins Gespräch, bieten Beratung sowie Hilfe an und geben Safer-Use-Tipps. Wie läuft es gerade bei dir? Was willst du konsumieren? Sicher, dass es so viel sein muss? Willst du nicht noch einen Filter benutzen? Im Drogennotfall greifen wir auch ein. Ein Drogennotfall, also eine leichte bis schwere Überdosis, ist einfach zu erkennen und hat im Regelfall einen typischen Ablauf. Dadurch kann ich auch als Nicht-Mediziner:in gut erkennen, was passiert, und entsprechend eingreifen. Wir haben genug medizinisches Equipment, um erste Hilfe zu leisten. Außerdem müssen wir vier Mal pro Jahr an Schulungen teilnehmen und ein Drogennotfalltraining machen.