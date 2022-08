3000 brutto für die Social-Media-Managerin

Nach dem Abi hatte ich keinen Plan, was ich machen soll. Ich wusste nur, dass ich medienaffin bin. Deswegen habe ich Medienmanagement im Bachelor studiert. Das Studium war eher theoretisch, dennoch war es naheliegend, danach in eine Werbeagentur zu gehen. Über eine Freundin bin ich vor zwei Jahren zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen. Dafür bin ich wieder zurück in die Heimat gezogen. Es ist schön, dass man in dieser Branche ziemlich frei ist und fast überall arbeiten kann. Während es für die Gehaltsverhandlung gut ist, einen Bachelor oder Master in der Richtung zu haben, braucht man das – meiner Meinung nach – für den Job selbst nicht. Quereinsteiger:innen können genauso gut in einer Agentur oder einem Unternehmen starten und dabei alle Skills erlernen.