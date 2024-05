Bis zu 4000 Euro brutto für den Installateur

„Jeden Tag starten wir um 7:30 Uhr. Insgesamt sind wir acht Personen, sechs arbeiten draußen, also bei Kunden zu Hause oder auf einer Baustelle, der Rest im Büro. Die Tagesplanung liegt in der Verantwortung des Büros. Meist erfahre ich am Morgen, was am jeweiligen Tag bei mir ansteht. Unsere Aufgaben vor Ort sind immer unterschiedlich, zum Beispiel Badrenovierungen, Heizungstausch oder Fehlersuche, wenn etwas nicht mehr richtig funktioniert. Die Arbeitswochen sind deswegen sehr abwechslungsreich. Letzte Woche habe ich zwei Tage lang Heizungen ausgetauscht, dann einen Tag im Büro verbracht, und an den restlichen Tagen gab es Kleinigkeiten zu tun, zum Beispiel die Reparatur von defekten Heizungen. Normalerweise machen wir so um 16:30 Uhr Feierabend, aber ich bleibe meistens etwas länger im Büro, da ich im Betrieb meines Vaters arbeite und nicht der gängige Angestellte bin. Wir führen die Firma mittlerweile zusammen.“