5000 Euro brutto für den KI-Philosophen

Was der Job mit dem Privatleben macht

„Viel: Zum einen wird im akademischen Bereich der Philosophie erwartet, dass man häufig den Ort wechselt. In der Regel ist es so, dass man zwei, drei Jahre in den USA forscht und dann vielleicht noch einen Aufenthalt in Großbritannien anhängt, um dort die Arbeitsweisen der bekannten Unis kennenzulernen. Das ist ein Statusding und erhöht die Chance auf eine Stelle für eine Professur. Ich möchte eher ungern meinen Standort wechseln. Das sehe ich nicht ein, weil meine Freunde und Familie in Deutschland sind. Zum anderen hat sich mein Job wegen der Planungsunsicherheit auf vergangene Beziehungen ausgewirkt. Einen unbefristeten Vertrag kriegst du, wenn alles sehr, sehr gut läuft, erst mit Ende 30 oder Anfang 40. Davor gibt es eigentlich nur Zwei- bis Dreijahresverträge und man ist sehr lange in der Schwebe.“