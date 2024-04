2500 Euro brutto für die Schäferin

Es gibt in Deutschland nur noch zwei Schulen, die Tierwirte in der Fachrichtung Schäferei ausbilden, nämlich in Triesdorf und Halle. Zusätzlich zur Ausbildung kann man danach wie ich den Meister in Schäferei machen. Dann darf man auch selbst ausbilden – und der Betrieb, in dem man angestellt ist, kann sich als Ausbildungsbetrieb bewerben. Theoretisch kann man als Tierwirt in jedem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten. Wenn man in der Fachrichtung Schäferei ausgebildet wurde, kann man auch in einer reinen Schäferei arbeiten. Das mache ich gerade.“

Welche Fragen ich auf Partys gestellt bekomme

„Wenn jemand nach meinem Job fragt, , kommt nach meiner Antwort immer: ,Oh Gott, mein Beileid.‘ Aber es ist wirklich nicht so schlimm. Ich habe mir den Beruf schließlich ausgesucht, und jeder Job hat seine Vor- und Nachteile. Für mich persönlich wäre ein Bürojob eine absolute Hölle. Manche Leute können mit dem Schäferberuf vielleicht erstmal nichts anfangen und wissen dann nicht, was sie dazu sagen sollen. Da können die Leute gerne mal zu mir und den Tieren auf die Weide kommen und sich das genauer anschauen.”

Wie mein Arbeitsalltag aussieht

„Spätestens um acht Uhr morgens muss ich im Stall sein - anders als meine Hütehunde wohne ich nicht auf dem Hof. Meinen ersten Hütehund habe ich 2018 in der Ausbildung bekommen und dann nach der Lehre übernommen. Mittlerweile habe ich fünf. Es ist von Vorteil, seine eigenen Hunde zu haben, da jeder Hund individuell vom Schäfer ausgebildet wird.