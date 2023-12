3286 Euro brutto für den Sachbearbeiter für ordnungsbehördliche Bestattungen

„Bereits während eines Schülerpraktikums in der Pathologie eines Forschungszentrums habe ich festgestellt, dass der Umgang mit Verstorbenen für mich psychisch nicht so belastend ist wie für viele andere. Für mich war schon früh klar, dass ich im Bestattungswesen arbeiten möchte. Ich habe insgesamt sechs Jahre lang in Hamburg in dem Beruf gearbeitet. Da ich jedoch als Quereinsteiger in die Bestattungsbranche gekommen war, standen meine Aufstiegschancen schlecht. Und auch die Wochenend- und Nachtdienste sowie die körperliche Belastung haben mich gestresst.