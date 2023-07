5500 brutto für die selbstständige Personal Stylistin

Das ist von Woche zu Woche unterschiedlich: Mal habe ich viele Fittings, manchmal stehe ich vor einem Berg voller Klamotten und Kartons und muss viel zurückschicken. An anderen Tagen muss ich mich um die Abrechnungen kümmern und abhaken, was ich alles für wen gekauft habe. In regelmäßigen Abständen treffe ich meine Kund:innen auch zum Frühstück oder zum Kaffee, damit wir uns austauschen können. Außerdem bin ich Mutter von zwei Kindern und habe feste Tage, an denen ich sie betreue. Manchmal bereite ich Bestellungen deshalb erst abends vor, wenn sie schon schlafen: Dann habe ich hundert Tabs offen, packe die Einkaufskörbe voll oder stelle Pakete zusammen, damit ich sie am nächsten Tag verschicken kann. Es kommt aber auch vor, dass ich mal die ganze Woche lang in einem Fernsehstudio bin und die Künstler:innen persönlich betreue.