3600 Euro brutto für die Reha-Lehrerin

„Mit meiner Vorgesetzten habe ich abgesprochen, dass ich zwei bis drei Termine pro Tag mache. Auch Büroarbeit fällt täglich an. Mittwochnachmittage halte ich mir frei für Dienstbesprechungen. Meist fahre ich am Morgen gegen 8.30 oder 9 Uhr zu meinem ersten Klienten. Dort arbeiten wir in Schulungseinheiten von 90 Minuten miteinander, dann fahre ich weiter zu den nächsten Klienten. So bin ich den ganzen Tag in Berlin und Brandenburg unterwegs, es kommen also viel Fahrtzeit und große Entfernungen zusammen. Je nachdem, welche Art von Termin ansteht, kochen wir bei ihm zuhause oder üben mit dem Langstock auf der Straße. Gegen 17 oder 18 Uhr mache ich Feierabend.“