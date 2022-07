4000 Euro brutto für den Energieberater

Kenntnisse in Physik sind wichtig, besonders im Bereich Elektrizität und Wärme. Auch über erneuerbare Energien und nachhaltiges Bauen sollte man Bescheid wissen und sich für diese Themen begeistern können. In der Bauplanung arbeiten größere Firmen inzwischen fast ausschließlich mit moderner Computer-Software – wer geschickt damit umgehen kann und Erfahrungen im technischen Zeichnen hat, ist also definitiv im Vorteil. Gegenüber Bauherren und Projektleitern sollte man außerdem durchsetzungsfähig sein. Das musste ich am Anfang auch erst lernen. Gerade als junger Mitarbeiter wird man in seiner Meinung häufig nicht so ernst genommen. Davon sollte man sich aber nicht einschüchtern lassen.