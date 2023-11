Zwischen 500 Euro und einer Million Euro Kampfgage für die MMA-Fighterin

Katharina Dalisda ist professionelle MMA-Fighterin. Von den insgesamt 13 Profikämpfen, die sie bisher hatte, gewann sie zehn. Im September gewann sie als erste Deutsche den “Oktagon MMA”-Titel im Strohgewicht, bis 52,2 Kilogramm. Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen nennt sie nicht ihr genaues Gehalt, gibt aber an, wie viel man als Wettkampf-Profi im MMA verdienen kann.

Was man als MMA-Fighterin macht

Als professionelle Kämpferin trete ich gegen andere Wettkämpferinnen an. MMA steht für Mixed Martial Arts und setzt sich aus verschiedenen Kampfdisziplinen zusammen, darunter zum Beispiel Kickboxen, Ringen oder Jiu-Jitsu. Beim Ringen liegt der Fokus auf Takedowns, also darauf, den Trainingspartner vom Stand auf den Boden zu bringen. Beim Jiu-Jitsu arbeitet man hauptsächlich mit Würge- und Hebeltechniken. Damit lässt sich der Gegner am Boden kontrollieren oder zur Aufgabe zwingen. Gekämpft wird im MMA also sowohl im Stehen mit Schlägen und Tritten als auch am Boden. Ich trete oft in Deutschland an, reise aber auch in andere Länder. Ich habe zum Beispiel schon in London, in der Slowakei oder in Tschechien gekämpft. Die Königsklasse des MMA befindet sich aber in den USA: die Ultimate Fighting Championship, kurz UFC. Wenn von dort ein Angebot kommen sollte, sage ich natürlich nicht Nein.