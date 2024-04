5800 Euro brutto für den Vermögensverwalter

Maximilian Gigl ist 32 Jahre alt und arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt in der Finanzbranche. In dieser Zeit war er vor allem als Selbstständiger beratend tätig. In die Vermögensverwaltung stieg er als Festangestellter vor zwei Jahren ein.

Wie ich zum Job gekommen bin

„Ich bin einer der jüngeren Berater in meinem Unternehmen, die meisten sind eher im höheren mittleren Alter. Daran sieht man schon, dass man idealerweise einige Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche gesammelt haben muss. Ich selbst habe nach meinem Schulabschluss ein Praktikum bei einer Bank absolviert und im Anschluss eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Danach habe ich mehrere Jahre für verschiedene Finanzdienstleister gearbeitet, teils frei und teils angestellt, bis ich zu meinem jetzigen Job gekommen bin. Ein Studium im Finanzbereich ist sicherlich auch ein Einstieg, reicht aber allein in den meisten Fällen nicht aus. Es gibt keinen Musterplan – letztlich kommt es auf die eigene Einstellung und Qualifikation an. Da spricht nichts dagegen, auch in einem jüngeren Alter Fuß zu fassen.“

Welche Fragen ich auf Partys gestellt bekomme

„‚Wie lege ich mein Geld am besten an?‘ Die Menschen erwarten, dass ich ihnen diese eine Aktie und jene Wertpapiere nenne. Leider funktioniert das nicht so einfach. Ich erkläre immer wieder: Jede Person ist anders. Manche wollen ihr Depot langsam wachsen sehen, andere sind risikobereiter. Dafür sind Beratungsgespräche da – das macht meinen Job aus. Es wird eine Bestandsaufnahme vom Kapital gemacht, wir besprechen eventuelle Pläne für die Zukunft und erst dann kann ich eine geeignete Anlagestrategie für die Person anpassen. Wenn ich auf Partys gefragt wurde, habe ich die Gespräche daher oft auf einen Termin bei mir im Büro verlegt.“

Wie mein Arbeitsalltag aussieht

„Der Job besteht hauptsächlich aus Kundenkommunikation. Wenn ich morgens meinen Tag im Büro starte, checke ich erstmal meine E-Mails und schaue, was für den Tag alles anfällt – das sind eigentlich immer meine Kundentermine. Ich persönlich mache viele meiner Gespräche über Online-Calls oder Telefon. Das liegt wohl daran, dass ich zur ‚Generation Online‘ gehöre. Meine älteren Kollegen bevorzugen Präsenztermine. Die können in unserer Niederlassung stattfinden. In manchen Fällen fährt man zum Kunden, auch wenn dieser in einer anderen Stadt lebt. Alle Termine müssen vor- und nachbereitet werden: Markttrends recherchieren, Portfolio analysieren, Anlagekonzept gestalten. Dazu kommen Orderübermittlung, also Aufträge zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Art und Menge von Wertpapieren, und Austausch mit den Depotbanken.