5300 Euro brutto für die Sachbearbeiterin

Wie der Wandel zur Nachhaltigkeit meinen Job beeinflusst

“Ohne den Wandel würde es meine Stelle so gar nicht geben. Das Referat Klima- und Umweltschutz wächst, weil Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Vor ein bis zwei Jahren waren in meinem Bereich vier Personen beschäftigt, jetzt sind wir schon elf, also mehr als doppelt so viele. In unserem Team haben wir auch Landschaftsplaner:innen, Geograph:innen und Geolog:innen. Es gibt viele Menschen, die in einer Großstadt wie München leben möchten. Dafür braucht es in einem bereits eng bebauten Gebiet Wohnungen und die passende Infrastruktur. Das alles nachhaltiger zu gestalten, wird für uns eine der größten Herausforderungen sein.“