6000 Euro brutto für die Risikokapital-Investorin

Mein Unternehmen sammelt Geld von Investoren ein und gibt es an Start-ups. Diese stehen ganz am Anfang und haben meist noch keine zahlenden Kunden. Wir glauben an ihre Vision und geben ihnen Geld, damit sie ihre Ideen verwirklichen können. Im Gegenzug erhält unsere Firma Anteile an dem Start-up. Geht das Unternehmen – meist viele Jahre später – an die Börse oder wird verkauft, machen wir Gewinn. Diesen geben wir zu großen Teilen an die Investoren zurück. Da wir nicht abschätzen können, wie erfolgreich das Unternehmen sein wird, kann es sein, dass die Firma scheitert und das investierte Geld verloren geht. Daher spricht man von Risikokapital, auf Englisch: Venture Capital.