2600 Euro brutto für die Geigenbauerin

Wie mein Arbeitsalltag aussieht

,,Das kommt immer darauf an, was die Kundschaft so hergibt. Ich bin aktuell in Elternzeit, aber das letzte, was ich davor gemacht habe, war, eine alte Geige wiederherzurichten. Das ist eine Arbeit, die sich schon einmal über ein bis zwei Monate ziehen kann. Manchmal sind dann Tage dazwischen, an denen man sich nur um Mietinstrumente kümmert. Dann kommt spontan ein Kunde herein, dessen Geige unbedingt bis zum folgenden Tag repariert werden muss. Das hat dann Vorrang.“

Wie ich zu dem Job gekommen bin

,,Die meisten Geigenbauer wissen schon früh, dass sie diesen Beruf machen wollen. Viele kommen sogar aus Geigenbauerfamilien. Ich bin auf eher ungewöhnlichem Wege zum Geigenbau gekommen. Vor meiner Ausbildung wollte ich eigentlich Architektur studieren. Um vorher noch praktische Erfahrung zu sammeln, habe ich ein Praktikum in der Schreinerei gemacht. Weil ich die Arbeit mit Holz mochte, habe ich dann noch eins in einer Geigenbauwerkstatt dran gehängt. Am Ende meines Praktikums hat mein Chef mich dann gefragt, ob ich nicht für die Ausbildung bleiben möchte. Ich dachte mir, warum eigentlich nicht, ich probiere das einfach mal!