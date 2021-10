4600 Euro brutto für die Historikerin

Was das mit dem Privatleben macht

Dass ich einen neuen Job finde, darum mache ich mir keine Sorgen. Ich weiß nur nicht, wo und für wie lange. Es kann sein, dass ich nächstes Semester in Japan oder Singapur arbeite, oder auch wieder in Deutschland. Dieses ganze Hin und Her ist alleine und wenn man jung ist noch ganz gut zu bewältigen. Mit einem Partner ist es dann schon schwieriger. Man muss immer wieder Fernbeziehungen in Kauf nehmen. Darum gibt es viele Paare bei den Historiker:innen, die dann zusammen unterwegs sind. Mit einer möglichen Familie mit Kindern kann ich mir das dann aber gar nicht mehr vorstellen. So einen Ortswechsel alle paar Jahre möchte ich meinen Kindern nicht zumuten, vor allem, wenn sie in die Schule kommen. Vor allem Frauen entscheiden sich deswegen oft gegen eine Karriere in der Wissenschaft. Inzwischen gibt es da aber einige Professorinnen, die beides unter einen Hut bringen. Ich bin sehr dankbar, solche Vorbilder zu haben.