1800 Euro brutto für die Falknerin

Was verdient man als Falknerin?

Ich arbeite nur in den Sommermonaten, also von März bis November. Da kommt dann Geld rein, aber in den anderen Monaten nicht. Das ist das Ungewöhnliche im Vergleich zu anderen Berufen. Am Ende sind es im Monat durchschnittlich circa 1800 brutto. Klar, reich wird man davon nicht, aber deswegen habe ich den Job auch nicht gewählt. In meinem gelernten Beruf der medizinisch-technischen Assistent könnte ich das Doppelte verdienen. Aber dafür schlägt eben nicht mein Herz.