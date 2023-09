3900 brutto für die Intensivpflegerin

Das Schönste an meinem Job ist, wenn man einen Menschen aus dem Bett wieder ins Leben bekommt. Auf dem Weg dahin bringe ich die Leute unheimlich gerne zum Lachen und lerne die Person kennen, die da vor mir liegt. Oft sind das gebrechliche alte Frauen und Männer, die in ihrem Leben schon krasse Sachen erlebt haben.

Welche Eigenschaften man für den Job braucht

Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon in ein Zimmer reingekommen bin und der Patient hing über seinem Bett, hat sich alle Zugänge rausgezogen und war überall mit Stuhlgang verschmiert. In solchen Situationen ist es am besten, wenn alle gemeinsam drüber lachen können. Da heißt es dann Nase und Mund zu und durch. Natürlich empfindet man Ekel. Aber irgendwie wächst man da rein. Genauso wichtig wie Humor und eine hohe Toleranzschwelle sind Geduld und Empathie. Für uns ist das ein Patient, der da verstirbt – aber für die Angehörigen ist es der Opa oder der Bruder.

Die Frage, die auf Partys immer gestellt wird

Ich höre super oft das klassische: „Oh, das könnte ich ja nicht!“ Und wenn dann noch rauskommt, dass ich auf der Intensivstation arbeite, wird nach blutigen Horror-Stories gefragt. Meistens antworte ich auf beides nicht. Was soll ich da auch zu sagen? Ich glaube, dass niemand auf den Job tatsächlich vorbereitet ist –auch nicht nach der Ausbildung. Ich wurde auch schon mehrmals gefragt, ob man als Krankenschwester genauso viel Sex mit den Ärzten hat wie bei Grey's Anatomy. Noch schlimmer finde ich aber Sprüche wie: „Von dir würde ich mich auch gerne mal pflegen lassen.“ Das ist einfach zu viel. Ich verlasse solche Gespräche.

Was der Job mit dem Privatleben macht

Durch meinen Beruf bin ich auch eine Anlaufstelle für meine Freund:innen geworden: Wenn sich mal jemand verletzt, werde ich gefragt, welche Tabletten oder Salben gut wären. Das ist manchmal schon ganz lustig, weil man das über das Handy überhaupt nicht beurteilen kann. Ich kann außerdem nicht aufzählen, auf wie vielen Geburtstagen ich nicht war, weil ich Nachtdienst hatte. Ich verpasse so viel, das habe ich vorher unterschätzt. Besonders hart ist es für mich an Weihnachten und Silvester. Der Gedanke, irgendwann in der Zukunft ein Weihnachten wegen meines Jobs nicht mit meinen Kindern feiern zu können, fällt mir schwer.