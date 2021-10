3000 Euro brutto für die Ergotherapeutin

Was die Ergotherapie besonders macht, sind der Alltagsbezug und das Alltagstraining. Wir schauen immer, wo unsere Klient:innen konkrete Schwierigkeiten im Alltag haben und wollen ihnen helfen, sich in ihrem persönlichen Lebensumfeld eigenständig zurechtzufinden. Ich arbeite derzeit in der Geriatrie, also mit älteren Menschen, in der Kurzzeitrehabilitation. Die Patient:innen kommen nach ihrem Krankenhausaufenthalt zu uns. Dann arbeiten wir darauf hin, dass sie bald wieder nach Hause gehen können. Bei älteren Patient:innen ist die Herausforderung, dass sie oft schon sehr viele medizinische Diagnosen haben. Es gibt Menschen, die kommen zu uns, weil sie sich bei einem Sturz etwas gebrochen haben, hatten aber zum Beispiel auch schon einen Schlaganfall. In der Geriatrie muss man also auf besonders viel achten.