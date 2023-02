2000 Euro brutto für die Jugendarbeiterin

Wie mein Arbeitsalltag aussieht

Ich arbeite 29 Stunden pro Woche in einem gemeinnützigen Jugendverein. Mein Arbeitsalltag ist unterschiedlich. Wir orientieren unser Angebot an den Jugendlichen und machen vieles gemeinsam. Wir kochen zum Beispiel, machen Ausflüge, gehen ins Kino oder in den Vergnügungspark. Wir bieten aber auch besondere Aktivitäten an. Zum Beispiel organisieren wir einen „Mädchenclub“, der jede Woche stattfindet. Dann dürfen nur Mädchen vorbeikommen und wir unternehmen Dinge, auf die sie Lust haben, wir hören gemeinsam Musik oder spielen. An normalen Tagen haben wir zwei Stunden lang „open house“. Das heißt, die Jugendlichen können in dieser Zeit in unseren Räumlichkeiten abhängen. Es wird nie langweilig und das ist auch einer der Hauptgründe, wieso ich mich für diesen Beruf entschieden habe.

Wie ich Jugendarbeiterin geworden bin

Als ich mein Studium im November vergangenen Jahres abgeschlossen hatte, war mir klar, dass ich in die offene Kinder- und Jugendarbeit gehen möchte. Eigentlich spielte ich schon Jahre zuvor mit dem Gedanken, Jugendarbeiterin zu werden. Aber es wurde mir immer wieder ausgeredet. Oft habe ich zu hören bekommen, dass man für den Beruf psychisch stabil sein müsste und keine mentalen Probleme haben dürfte. Damals hatte ich häufig Depressionen, deswegen habe ich mich etwas vor dem Job gefürchtet. Ich dachte, ich würde für die Jugendlichen nicht so da sein können, wie sie es brauchen.